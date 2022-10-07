В Госдуме допустили вторую волну частичной мобилизации

По мнению члена комитета Госдумы по обороне Андрея Гурулева, в России опоздали с мобилизацией. А потому вторая волна мобилизации «еще может быть».

В России допустили запуск второй волны частичной мобилизации. Об этом в пятницу, 7 октября, заявил член комитета Госдумы по обороне Андрей Гурулев в своем Telegram-канале.

Депутат допустил, что, возможно, в России опоздали с мобилизацией. А потому не исключает запуска второй волны мобилизации.

«Быстро это не закончится, моментально ситуацию не переломишь. Да, возможно, с мобилизацией мы запоздали, но решение принято, результат проявится. Мы прекрасно понимаем, что новая волна мобилизации еще может быть», — заявил парламентарий.