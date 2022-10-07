Рязанцы пожаловались на очереди в поликлинике № 12

Пост об этом опубликовали в соцсетях.

Рязанцы пожаловались на очереди в поликлинике № 12. Пост об этом в пятницу, 7 октября, опубликовал местный житель в группе «Рязань».

По словам рязанца, он пришел в поликлинику, чтобы записаться на прием к врачу. Он уточнил, что запись всегда происходит по пятницам в 12 часов.

«То есть я должен неделю ждать, чтобы потерять два часа своего времени в очереди. В итоге: в лучшем случае я запишусь к врачу на следующую неделю. Приду, и снова сидеть в очереди, только теперь на прием. А в худшем случае, простояв в очереди на запись, объявят: „талоны закончились“. Бардак!» — написал рязанец.