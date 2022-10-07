Опубликовано видео с условиями мобилизованных в Рязанской области

Его опубликовали в соцсетях.

Появилось видео с условиями мобилизованных в Рязанской области. Его опубликовали в пятницу, 7 октября, в Telegram-канале «Рязань».

На видео говорится про условия «без показухи» для мобилизованных в Рязанской области. Мужчины в военной форме сидят и полулежат на полу. Интерьер комнаты напоминает казармы полигона в Сельцах Рыбновского района. В подписи к видео говорится «Так живут без показухи в Сельцах».Когда был снят ролик и при каких обстоятельствах не упоминается. В правительстве Рязанской области РЗН. инфо не смогли дать оперативный комментарий. Редакция отправила видео уполномоченному по правам человека в области Натальи Епихиной.