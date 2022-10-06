В рязанских школах начали собирать данные о мобилизованных родителях, ссылаясь на Минобр
Оперативный комментарий от регионального минобра редакции РЗН. инфо получить не удалось
В рязанских школах начали собирать данные о мобилизованных родителях. Массовая рассылка в школьных чатах прошла в четверг, 6 октября. Об этом стало известно РЗН.инфо.
В некоторых сообщениях информацию о мобилизованных просят прислать в личном сообщении непосредственно директору, в других — классному руководителю. В одной из школ объяснили такой сбор данных — пришедшим к ним письмом от министерства образования и молодежной политики. Суть письма не сообщается.
Оперативный комментарий от Минобра редакции получить не удалось