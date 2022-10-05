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Жена пострадавшего в Песочне рязанца опубликовала видео, с чего начался конфликт
Судя по кадрам, все началось с того, что ее муж влез в полосу перед водителем «Калины». Последнему это не понравилось, из-за чего он брызнул перцовым баллончиком в лицо пострадавшему рязанцу.

Стало известно, с чего начался конфликт между двумя мужчина в Песочне. Кадры в среду, 5 октября, опубликовала в группе «Подслушано у водителей Рязани».

Видео опубликовала жена пострадавшего в конфликте рязанца. Судя по кадрам, все началось с того, что ее муж влез в полосу перед водителем «Калины». Последнему это не понравилось, из-за чего он брызнул перцовым баллончиком в лицо пострадавшему рязанцу.

В подписи к видео женщина сообщила, что у ее мужа зафиксировали химической ожог глаз и щеки, многочисленные ссадины и ушибы тазобедренного и коленного сустава.

«Кто виноват, будет отвечать за свои действия по всей строгости закона», — добавила рязанка.

Напомним, дорожный конфликт произошел во вторник, 4 октября, на улице Верхней.