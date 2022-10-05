Второй участник дорожного конфликта в Песочне рассказал свою версию произошедшего

Мужчина сообщил из-за чего начался конфликт и признал вину.

Второй участник дорожного конфликта в Песочне рассказал свою версию произошедшего. Обращение опубликовали в группе «Подслушано у водителей Рязани» в среду, 5 октября.

30 — летний водитель Lada сообщил, конфликт начался с улицы Яблочкова, где его «прижал» Volkswagen.

«Я категорически против вот этих вот перестроений наглых, повернул на светофоре, занял нужную полосу и езжай, и пропускать его я не хотел, поэтому остановился уже вблизи его автомобиля, когда он перестраивался, и скорость сбавил исключительно из-за того чтобы не въехать в него, ну влез и влез, ладно, едем дальше», — написал рязанец.

По словам мужчины, после этого Volkswagen два раза резко затормозил. Остановившись на светофоре, мужчина решил выйти и уточнить суть проблемы.

«Я задал ему дословно один вопрос — что я такого сделал тебе, что ты резко передо мной тормозил, создавая аварийную ситуацию. В ответ посыпалась брань и унижения, мол, не мое это дело, когда я увидел руку идущую в замах, я принял решение использовать газовый баллончик», — пояснил мужчина.

После этого водитель Volkswagen ушел вперед своего автомобиля, а водитель Lada сел за руль и собирался уехать, «так как решил, что дальнейшие разборки не имеют смысла». В это время по кузову его машины ударила ногой женщина.

«Когда я перевел свой взгляд вперед, то увидел как на меня бежит водитель поло, я счел что он хочет попасть к водительской двери моего автомобиля и принимая в права видя что прохожу по габаритам, в итоге водитель поло уходит в сторону, бьет ногой в крыло и отпрыгивает в угол совершая удар кулаком по лобовому стеклу, где его впоследствии и зажало», — рассказал мужчина.

Также рязанец сообщил, что в его машине находился маленький ребенок.

«Свою вину несмотря ни на что я понимаю и отвечу за это, нужно быть более сдержанным и в будущем не обращать внимания на шальных. Но и Вы много не договариваете, еще и первое видео обрезали на самом интересном (когда тормозили)», — заключил мужчина.

Напомним, дорожный конфликт произошел во вторник, 4 октября, на улице Верхней. Оно попал на видео. Пострадавший водитель получил химический ожог глаз и перелом таза. Позже появилось видео начала конфликта.