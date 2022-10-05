Видео: в загоревшемся на Окружной дороге грузовике взорвалось газовое оборудование
Инцидент произошел в среду, 5 октября, на 195 километре Южной окружной.
Видео: в загоревшемся на Окружной дороге грузовике взорвалось газовое оборудование. Видео РЗН. инфо прислал очевидец.
Инцидент произошел в среду, 5 октября, на 195 километре Южной окружной. На кадрах видно как в какой-то момент из загоревшегося грузовика Ford доносится хлопок. По словам очевидца внутри взорвалось газовое оборудование.
Ранее подробности пожара рассказали в региональном управлении МЧС.
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