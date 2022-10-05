Видео: в загоревшемся на Окружной дороге грузовике взорвалось газовое оборудование

Инцидент произошел в среду, 5 октября, на 195 километре Южной окружной.

Видео: в загоревшемся на Окружной дороге грузовике взорвалось газовое оборудование. Видео РЗН. инфо прислал очевидец.

Инцидент произошел в среду, 5 октября, на 195 километре Южной окружной. На кадрах видно как в какой-то момент из загоревшегося грузовика Ford доносится хлопок. По словам очевидца внутри взорвалось газовое оборудование.

Ранее подробности пожара рассказали в региональном управлении МЧС.