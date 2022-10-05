В Рязани на Окружной дороге загорелся грузовик

Очевидцы сняли происходящее на видео.

В Рязани на Окружной дороге загорелся Ford Transit. Об этом рассказали очевидцы в группе « Рязань ».

В региональном управлении МЧС сообщили, что пожар произошел в среду, 5 октября. Вызов поступил в 09:39.

На тушение пожара выехали одна единица техники и семь человек личного состава. Пострадавших нет. Площадь пожара составила четыре квадратных метра.

Позже выяснилось, что в грузовике взорвалось газовое оборудование. Момент попал на видео.