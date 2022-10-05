В России возбудили первое уголовное дело за уклонение от службы после объявления частичной мобилизации

Мужчина отказался подписывать повестку в военкомат.

В России возбудили первое уголовное дело за уклонение от службы после объявления частичной мобилизации. Об этом сообщил Telegram-канал Baza со ссылкой на адвоката Павла Чикова.

Фигурантом дела стал 32-летний мужчина из Пензы. Он отказался подписывать повестку в военкомат. Его задержала полиция при поддержке ОМОНа.

На него завели уголовное дело по статье 328 УК РФ «Уклонение от прохождения военной или альтернативной службы». Мужчина находится в изоляторе. Ему грозит два года лишения свободы.

Адвокат подозреваемого подал ходатайство о прекращении уголовного преследования. Защитник считает дело незаконным, ведь статья 328 УК РФ применяется к гражданам, уклоняющимся от срочной военной службы.