В России с 1 января отменят скидку на оплату госпошлин через «Госуслуги»

Об этом сообщила пресс-служба Минфина.

В России с 1 января отменят скидку на оплату госпошлин через «Госуслуги». Об этом в среду, 5 октября, сообщила пресс-служба Минфина.

В 2023 году отменят скидку в 30% на оплату госпошлин через портал «Госуслуги». Это учтено в формировании доходной части бюджета.

Уточняется, что эта мера изначально предназначалась как временная — до 1 января 2023 году.

«Поскольку предложений о ее продлении не поступало, то доходная часть проекта федерального бюджета на 2023-2025 годы сверстана с учетом отмены этой скидки», — отметили в пресс-службе.

Напомним, что скидка в 30% действует для физлиц и при безналичной оплате.