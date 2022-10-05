СК подтвердил информацию об уголовном деле за уклонение от мобилизации

Уголовное дело в отношении жителя Пензенской области 1990 года рождения возбудили по части 1 статьи 328 УК РФ («Уклонение от призыва на военную службу при отсутствии законных оснований»).

СК подтвердил информацию об уголовном деле за уклонение от мобилизации. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу следкома Пензенской области.

Уголовное дело в отношении жителя Пензенской области 1990 года рождения возбудили по части 1 статьи 328 УК РФ («Уклонение от призыва на военную службу при отсутствии законных оснований»).

По данным следствия, 23 сентября мужчина, состоящий на воинском учете, не явился по повестке в администрацию Кондольского сельсовета Пензенского района для дальнейшей отправки в военкомат не имея законных оснований.

Ранее адвокат мужчины сообщил, что его задержала полиция при поддержке ОМОНа.