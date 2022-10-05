СК подтвердил информацию об уголовном деле за уклонение от мобилизации
Уголовное дело в отношении жителя Пензенской области 1990 года рождения возбудили по части 1 статьи 328 УК РФ («Уклонение от призыва на военную службу при отсутствии законных оснований»).
СК подтвердил информацию об уголовном деле за уклонение от мобилизации. Об этом пишет
Уголовное дело в отношении жителя Пензенской области 1990 года рождения возбудили по части 1 статьи 328 УК РФ («Уклонение от призыва на военную службу при отсутствии законных оснований»).
По данным следствия, 23 сентября мужчина, состоящий на воинском учете, не явился по повестке в администрацию Кондольского сельсовета Пензенского района для дальнейшей отправки в военкомат не имея законных оснований.
Ранее адвокат мужчины сообщил, что его задержала полиция при поддержке ОМОНа.