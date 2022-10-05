Рязанца осудят за незаконное использование документов для открытия фирмы и неправомерный оборот безналичных расчетов

Против рязанца возбудили уголовное дело по части 1 статьи 173.2 УК РФ («Незаконное использование документов для образования юридического лица») и по части 1 статьи 187 УК РФ («Неправомерный оборот средств платежей»).

Рязанца осудят за незаконное использование документов для открытия фирмы и неправомерный оборот безналичных расчетов. Об этом сообщили в пресс-службе регионального следкома.

Весной 2021 года безработный 33-летний рязанец за деньги предоставил неустановленному лицу свой паспорт, чтобы на него оформили коммерческую организацию, руководителем которой он фактически не являлся.

Также мужчина открыл счета коммерческой организации в двух банках и передал сведения о них третьим лицам, которые от его имени осуществляли безналичные переводы.

Против рязанца возбудили уголовное дело по части 1 статьи 173.2 УК РФ («Незаконное использование документов для образования юридического лица») и по части 1 статьи 187 УК РФ («Неправомерный оборот средств платежей»).

Материалы дела направили в суд.