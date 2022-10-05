Путин подписал документ об отсрочке от частичной мобилизации для еще нескольких категорий учащихся студентов
Указ вступил в силу с сегодняшнего дня.
Президент Владимир Путин подписал документ об отсрочке от частичной мобилизации для учащихся-вечерников, аспирантов и ординаторов. Об этом в среду, 5 октября, заявил сам глава государства на встрече с лауреатами и финалистами конкурса «Учитель года»,
Теперь в рамках частичной мобилизации не будут призываться студенты, получающие среднее и высшее профессиональное образование в негосударственных вузах с государственной аккредитацией, аспиранты, те, кто учится в вечернее время, и стажируются.
Указ вступил в силу с сегодняшнего дня.