Путин подписал документ об отсрочке от частичной мобилизации для еще нескольких категорий учащихся студентов

Указ вступил в силу с сегодняшнего дня.

Президент Владимир Путин подписал документ об отсрочке от частичной мобилизации для учащихся-вечерников, аспирантов и ординаторов. Об этом в среду, 5 октября, заявил сам глава государства на встрече с лауреатами и финалистами конкурса «Учитель года», передали РИА Новости.

Теперь в рамках частичной мобилизации не будут призываться студенты, получающие среднее и высшее профессиональное образование в негосударственных вузах с государственной аккредитацией, аспиранты, те, кто учится в вечернее время, и стажируются.

Указ вступил в силу с сегодняшнего дня.