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Хубезов написал заявление на зачисление в ряды добровольцев СВО в военкомате Москвы
Он попросился добровольцем в качестве военного медика на передовой.

Председатель комитета Госдумы по здравоохранению Дмитрий Хубезов написал заявление на зачисление в ряды добровольцев СВО в военкомате Москвы. Об этом в среду, 5 октября, сообщила партия «Единая Россия».

Сообщается, что Хубезов — офицер запаса. Он попросился добровольцем в качестве военного медика на передовой.

«Сейчас очень важно поддержать наших ребят. Мы должны быть вместе, жить вместе, вместе терпеть обстрелы. Много раз я уже был там. Видел, насколько важна медицинская помощь. Хотел бы быть ближе к передовой, либо непосредственно на передовой, вытаскивать и спасать наших ребят. В нашей семье мужчина — это мужчина. Конечно, всплакнула жена, но больше виду не показывала. Все поддерживают это решение», — сказал Дмитрий Хубезов.