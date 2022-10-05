Хубезов написал заявление на зачисление в ряды добровольцев СВО в военкомате Москвы

Он попросился добровольцем в качестве военного медика на передовой.

Председатель комитета Госдумы по здравоохранению Дмитрий Хубезов написал заявление на зачисление в ряды добровольцев СВО в военкомате Москвы. Об этом в среду, 5 октября, сообщила партия «Единая Россия».

Сообщается, что Хубезов — офицер запаса. Он попросился добровольцем в качестве военного медика на передовой.

«Сейчас очень важно поддержать наших ребят. Мы должны быть вместе, жить вместе, вместе терпеть обстрелы. Много раз я уже был там. Видел, насколько важна медицинская помощь. Хотел бы быть ближе к передовой, либо непосредственно на передовой, вытаскивать и спасать наших ребят. В нашей семье мужчина — это мужчина. Конечно, всплакнула жена, но больше виду не показывала. Все поддерживают это решение», — сказал Дмитрий Хубезов.