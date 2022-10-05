Часть рязанских школ не закрыли сквозные проходы по приказу мэрии. Корреспондент РЗН. Инфо осмотрел территории пяти школ и убедился в этом.
В понедельник, 3 октября, на совещании с мэром города управление образования и молодежной политики отчитались, что после трагедии в Ижевске во всех рязанских школах закрыли сквозные проходы.
Из пяти осмотренных территорий образовательных учреждений нашим корреспондентом сквозной проход был закрыт только в школе № 43, где также висело извещение от администрации города.
«В связи с трагическими событиями
Через школы №№ 9, 31, 39 и 62 рязанцы продолжают спокойно проходить, сокращая путь.
Школа № 39