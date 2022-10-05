Часть рязанских школ не закрыли сквозные проходы по приказу мэрии

В понедельник, 3 октября, на совещании с мэром города управление образования и молодежной политики отчитались, что после трагедии в Ижевске во всех рязанских школах закрыли сквозные проходы.

Часть рязанских школ не закрыли сквозные проходы по приказу мэрии. Корреспондент РЗН. Инфо осмотрел территории пяти школ и убедился в этом.

В понедельник, 3 октября, на совещании с мэром города управление образования и молодежной политики отчитались, что после трагедии в Ижевске во всех рязанских школах закрыли сквозные проходы.

Из пяти осмотренных территорий образовательных учреждений нашим корреспондентом сквозной проход был закрыт только в школе № 43, где также висело извещение от администрации города.

«В связи с трагическими событиями 26.09.2022 в г. Ижевске сквозной проход через школу будет закрыт. Приказ Управления образования и молодежной политики администрации Рязани № 06/1-01-444 от 26.09.2022 . Вход в школу через центральную калитку», — говорится в объявлении.

Через школы №№ 9, 31, 39 и 62 рязанцы продолжают спокойно проходить, сокращая путь.

Школа № 39