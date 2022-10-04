В Рязанской области 5 октября пройдет проверка систем оповещения населения

Во всем регионе будут запускать электросирены с доведением проверочных сигналов и информации до населения.

Рязанцев предупредили о проверке систем оповещения населения. Соответствующий пост во вторник, 4 октября, опубликовали в группе «Ряжский район».

Оборудование будут проверять в среду, 5 октября, в период с 10.00 до 11.00. В это время во всем регионе будут запускать электросирены с доведением проверочных сигналов и информации до населения.

«МЧС России обращается к гражданам с просьбой сохранять спокойствие. Подача звуковых сигналов является плановым мероприятием», — говорится в посте.