В Рязани на улице Почтовой мужчина сломал челюсть подростку

Пост об этом опубликовала мать пострадавшего в соцсетях.

В Рязани на улице Почтовой мужчина сломал челюсть подростку. Соответствующий пост в понедельник, 3 октября, в группе «Рязань» опубликовала мать пострадавшего

Инцидент случился в субботу, 1 октября, на улице Почтовой в районе пяти утра.

По ее словам, незнакомый человек подошел к подростку сзади и ударил его «исподтишка».

«В итоге сын в ОКБ с переломом нижней челюсти. В четверг ему будут делать операцию, так как перелом со смещением», — написала рязанка.

Она также рассказала, что написала заявление в полицию.