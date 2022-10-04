Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Втр, 04
15°
Срд, 05
Чтв, 06
11°
ЦБ USD 0 0 04/10
ЦБ EUR 0 0 04/10
Нал. USD 63.01 / 69.54 04/10 08:01
Нал. EUR 57.6 / 66.1 04/10 08:01
Новости
Мобилизация
Публикации
Список рязанских чиновников и депутатов с военным образованием, которы...
Журналист РЗН. инфо изучил сайты правительства и админи...
29 сентября 09:15
11 360
Мобилизованные рязанцы массово скупают термобелье, куртки и берцы в во...
Корреспондент РЗН. инфо побывал в нескольких рязанских...
28 сентября 19:39
13 699
Профессионалы рассказали, что взять с собой мобилизованным
Редакция РЗН. Инфо изучила различные военные Telegram-к...
26 сентября 18:43
28 109
Воспитанники рязанской академии тенниса стали призерами командного пер...
26 сентября 15:42
5 854
Все публикации →
Бизнес
АфишаNew
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Пра как дауншифтинг
ИТОГИ ГОДА 2021
Новое
Вокруг Рязани: Бездорожье
Улицы Рязани
Четыре века главной площади Рязани
Рязанцы в Чернобыле
Все спецпроекты →
В Рязани на улице Почтовой мужчина сломал челюсть подростку
Пост об этом опубликовала мать пострадавшего в соцсетях.

В Рязани на улице Почтовой мужчина сломал челюсть подростку. Соответствующий пост в понедельник, 3 октября, в группе «Рязань» опубликовала мать пострадавшего

Инцидент случился в субботу, 1 октября, на улице Почтовой в районе пяти утра.

По ее словам, незнакомый человек подошел к подростку сзади и ударил его «исподтишка».

«В итоге сын в ОКБ с переломом нижней челюсти. В четверг ему будут делать операцию, так как перелом со смещением», — написала рязанка.

Она также рассказала, что написала заявление в полицию.