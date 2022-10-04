Полиция проводит проверку по факту избиения мужчины на улице Почтовой

Напомним, инцидент случился 1 октября.

Полиция проводит проверку по факту избиения мужчины на улице Почтовой. Об этом во вторник, 4 октября, РЗН. инфо сообщили в пресс-службе регионального УМВД.

«Сотрудниками полиции отдела МВД России по Советскому району Рязани проводится проверка. Выясняются все обстоятельства произошедшего», — сообщили в пресс-службе.

В ведомстве также подтвердили, что заявление от пострадавшего поступило.

Напомним, 1 октября на улице Почтовой мужчине сломали челюсть. О произошедшем рассказала мать пострадавшего в соцсетях.