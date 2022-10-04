В дорожном конфликте в Дашково-Песочне пострадал 27-летний рязанец
Авария произошла во вторник, 4 октября, в 15:40 на улице Верхней около дома № 50.
В дорожном конфликте в Дашково-Песочне пострадал 27-летний рязанец. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления МВД.
Авария произошла во вторник, 4 октября, в 15:40 на улице Верхней около дома № 50.
30-летний рязанец на Lada наехал на 27-летнего жителя Рязани и его припаркованный Volkswagen Polo.
Пешеход получил травмы, ему оказали медпомощь.
Проводится проверка.
Напомним, дорожный конфликт произошел на пересечении улиц Зубковой и Верхней. Он попал на видео.