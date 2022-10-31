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Путин: частичная мобилизация в России завершена

Частичная мобилизация в России завершена. Об этом президент Владиммир Путин заявил 31октября на пресс-конференции после переговоров с премьер-министром Армении Николом Пашиняном и президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.

«Я с юристами поговорю, нужно ли указом завершать мобилизацию, но она завершена, точка поставлена», — сказал Путин.

Ранее глава Минобороны Сергей Шойгу доложил президенту Владимиру Путину о выполнении задания по набору 300 человек в рамках частичной мобилизации. Позже появилась информация, что россияне могут получить повестки, если их выписали до заявления Шойгу.