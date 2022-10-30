В ДТП с машиной скорой возле рязанской филармонии пострадали два человека

В ДТП, в результате которого перевернулась машина скорой помощи, пострадали два человека. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.

В ДТП, в результате которого перевернулась машина скорой помощи, пострадали два человека. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.

По предварительной информации, столкнулись Peugeot и автомобиль скорой помощи. Пострадали водитель и пассажирка служебной машины.

Автомобиль скорой помощи двигался с включенными звуковым и световым спецсигналами.

Проводится проверка.

Напомним, в центре Рязани вечером 30 октября опрокинулась машина скорой помощи, ДТП произошло на перекрестке улиц Ленина и Свободы.

Ранее появилось видео с места аварии.