В ДТП с машиной скорой возле рязанской филармонии пострадали два человека
В ДТП, в результате которого перевернулась машина скорой помощи, пострадали два человека. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.
В ДТП, в результате которого перевернулась машина скорой помощи, пострадали два человека. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.
По предварительной информации, столкнулись Peugeot и автомобиль скорой помощи. Пострадали водитель и пассажирка служебной машины.
Автомобиль скорой помощи двигался с включенными звуковым и световым спецсигналами.
Проводится проверка.
Напомним, в центре Рязани вечером 30 октября опрокинулась машина скорой помощи, ДТП произошло на перекрестке улиц Ленина и Свободы.