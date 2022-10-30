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Минобороны раскрыло подробности атаки беспилотников в Севастополе
Обломки применявшихся при атаке в Севастополе беспилотников подняли из воды специалисты Минобороны. Эти дроны использовало ВСУ для атаки на корабли Черноморского флота и гражданские суда в акватории, сообщили в ведомстве.

Обломки применявшихся при атаке в Севастополе беспилотников подняли из воды специалисты Минобороны. Эти дроны использовало ВСУ для атаки на корабли Черноморского флота и гражданские суда в акватории, сообщили в ведомстве.

«После отражения 29 октября террористической атаки на задействованные в обеспечении безопасности „зернового коридора“ корабли обломки применявшихся киевским режимом под руководством представителей Великобритании морских беспилотных аппаратов обнаружены и подняты на поверхность», — сообщается в сводке.

Также указано, что морские дроны запустили с побережья в районе Одессы. После они двигались по зоне безопасности «зеленого коридора», затем изменили маршрут в направлении российского пункта базирования кораблей в Севастополе.