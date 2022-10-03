Военный эксперт объяснил, когда в России стоит ждать вторую волну частичной мобилизации

Он просчитал по боевому уставу стандартное число войск, которое необходимо на район обороны и пришел к выводу, что резервистов из первой волны мобилизации может не хватить.

Эксперт объяснил, когда в России стоит ждать вторую волну частичной мобилизации. Об этом пишет « МК ».

Военный эксперт Владислав Шурыгин считает, что вторая волна мобилизации может начаться в конце ноября-декабре. Он просчитал по боевому уставу стандартное число войск, которое необходимо на район обороны и пришел к выводу, что резервистов из первой волны мобилизации может не хватить.

«Линия фронта 1 000 километров. Если один батальон занимает район обороны 3×5 километров, и мы его, так и быть, развернем в 5×3, то в первой линии необходимо держать итого 200 батальонов. Умножаем на 500 человек. 100 тысяч человек в первом эшелоне. Учитывая силу противника — еще столько же во втором. Итого 200 тысяч. А еще артиллерия, обеспечение, разведка, тылы и прочее. Еще 100 тысяч! Итого, фронт — 300 тысяч» — написал эксперт в своем Telegram-канале.

Шурыгин пояснил, что войск может быть и больше, если это линия фронта, на которой активно идут бои. Также он уточнил, что для наступления, кроме имеющихся войск, нужны резервы: не менее двух ударных группировок. Это еще 500 тысяч человек плюс дополнительные 200 тысяч военнослужащих, не считая ротации.

«Стоит вспомнить, что как минимум 20% войск на передовой должны находиться на ротации. То есть нужны еще 150 тысяч человек. Итого, только армия, задействованная на фронте, должна быть как минимум 850 тысяч человек», — пояснил эксперт.

Шурыгин выразил уверенность, что в следующую волну мобилизации смогут помочь те, кто уйдет в запас отслужив срочную службу. По расчетам специалиста, это порядка 90 тысяч военнослужащих, имеющих нужные фронту специальности.

В то же время, следующая волна мобилизации не сможет начаться раньше, чем закончится нынешняя, подчеркнул эксперт. Структуры, которые занимаются мобилизацией, имеют определенные емкости, поэтому призвать следующую волную можно будет, когда нынешние 300 тысяч мобилизованных пройдут подготовку и отправятся в зону СВО.

Шурыгин также предположил, что требования к мобилизации могут незначительно изменится.

Он посоветовал россиянам не расслабляться, а подготовить «тревожный рюкзак», бельё, средства защиты, аптечки и прочее.