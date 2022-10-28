В Скопине простились с погибшим на Украине Жудыгали Батыргалиевым
В Скопине простились с Жудыгали Батыргалиевым, погибшим на Украине. Об этом в пятницу, 28 октября, сообщил «Скопинский вестник».
Проститься с солдатом пришли близкие погибшего, первый заместитель министра по делам территорий и информационной политике Рязанской области Иван Ушаков, и.о. главы администрации города Скопина Ирина Ланина и горожане.
Жудыгали Батыргалиев представлен к ордену Мужества.
Его похоронили на воинском кладбище со всеми воинскими почестями.