Суд приступит к делу казанского стрелка Галявиева 9 ноября

Ильназ Галявиев 11 мая 2021 года ворвался в казанскую школу № 175. Юноша устроил там взрыв и стрельбу, где убил семерых детей и двоих учителей. Еще 24 человека пострадали.

Верховный суд Татарстана начнет рассматривать дело казанского стрелка Ильназа Галявиева 9 ноября. Об этом в пятницу, 28 октября, сообщили РИА Новости со ссылкой на представителя Верховного суда.

«Процесс по делу Галявиева назначен на 9 ноября», — сообщили изданию.

Следствие считает, что причиной трагедии стало стремление Галявиева подражать действиям неформальных представителей. Казанского стрелка обвиняют в убийстве, покушении на убийство, незаконных приобретении, передаче, сбыте, хранении, перевозке, пересылке или ношении взрывчатых веществ или взрывных устройств, незаконном изготовлении взрывчатых веществ, незаконных изготовлении, переделке или ремонте взрывных устройств и уничтожении или повреждении имущества.

Галявиева признали вменяемым. Он полностью признал вину и раскаялся в содеянном. Ему грозит пожизненный срок заключения.

Напомним, трагедия случилась 11 мая 2021 года в Казани. Тогда еще 19-летний Ильназ Галявиев устроил взрыв и стрельбу в гимназии № 175. Он убил семерых детей и двух учительниц. Еще 24 человека пострадали.