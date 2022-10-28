Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Птн, 28
Сбт, 29
10°
Вск, 30
11°
ЦБ USD 61.53 0.17 29/10
ЦБ EUR 61.13 -0.44 29/10
Нал. USD 64.11 / 67.49 28/10 16:25
Нал. EUR 62.9 / 65.99 28/10 16:25
Новости
Мобилизация
Публикации
Что происходит?! Пять жутко мистических книг к Хэллоуину
Ко Дню всех святых 31 октября мы совместно с «Читай-гор...
4 часа назад
319
Сколько стоят рязанские новостройки и почему они дорожают
По итогам трех кварталов этого года Рязань вошла в пяте...
20 октября 14:21
9 758
В Рязанской области открыли современный центр Ростсельмаш
14 октября под Рязанью, на трассе М5 рядом с поселком Т...
18 октября 09:05
8 115
Как раньше проходила мобилизация в Рязани
Корреспондент РЗН. инфо изучил, как проходила мобилизац...
17 октября 12:20
11 063
Все публикации →
Бизнес
АфишаNew
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Пра как дауншифтинг
ИТОГИ ГОДА 2021
Новое
Вокруг Рязани: прогулки на лошадях
Вокруг Рязани: Бездорожье
Улицы Рязани
Четыре века главной площади Рязани
Все спецпроекты →
Шойгу доложил Путину, что мобилизованы 1 300 представителей власти
82 тысячи человек направлены в зону СВО, из них более 41 тысячи действуют в составе подразделений.

Министр обороны Сергей Шойгу доложил президенту Владимиру Путину о ходе частичной мобилизации, пишет РИА Новости.

«Было призвано и направлено в войска более 1300 представителей органов исполнительной власти различного уровня, свыше 27 тысяч предпринимателей, 13 тысяч граждан, не дожидаясь повесток, изъявили желание исполнить свой долг и были направлены в войска в качестве добровольцев. Средний возраст мобилизованных граждан составил 35 лет», — сказал он.

По словам главы Минобороны, 218 тысяч человек проходят подготовку. 82 тысячи человек направлены в зону СВО, из них более 41 тысячи действуют в составе подразделений.

Ранее глава Минобороны заявил, что в России завершилась частичная мобилизация.