Шойгу доложил Путину, что мобилизованы 1 300 представителей власти

82 тысячи человек направлены в зону СВО, из них более 41 тысячи действуют в составе подразделений.

Министр обороны Сергей Шойгу доложил президенту Владимиру Путину о ходе частичной мобилизации, пишет РИА Новости.

«Было призвано и направлено в войска более 1300 представителей органов исполнительной власти различного уровня, свыше 27 тысяч предпринимателей, 13 тысяч граждан, не дожидаясь повесток, изъявили желание исполнить свой долг и были направлены в войска в качестве добровольцев. Средний возраст мобилизованных граждан составил 35 лет», — сказал он.

По словам главы Минобороны, 218 тысяч человек проходят подготовку. 82 тысячи человек направлены в зону СВО, из них более 41 тысячи действуют в составе подразделений.

Ранее глава Минобороны заявил, что в России завершилась частичная мобилизация.