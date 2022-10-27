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В Ряжске задержали мужчину с наркотиками в кастрюле
Экспертиза установила, что это была марихуана общей массой более 237 граммов.

В Ряжске задержали мужчину с наркотиками в кастрюле. Об этом пишет сайт ИД «Пресса».

Во вторник, 25 октября, в 14:30 оперативники на улице Свердлова остановили прохожего с металлической кастрюлей в руках. При этом мужчина вел себя неспокойно. У него в кастрюле нашли комки фрагментов растений, а в кармане куртки — сверток из фольги с измельченным веществом. Экспертиза установила, что это была марихуана общей массой более 237 граммов.

Выяснилось, что 29-летний безработный ранее судимый житель Ряжска еще в сентябре нарвал дикорастущую коноплю на заброшенной ферме. Наркотик он планировал употребить сам.

Возбуждено уголовное дело.