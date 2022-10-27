Путин заявил, что России не нужен ядерный удар по Украине

Он отметил, что в ядерном ударе нет смысла — ни политического, ни военного.

Путин заявил, что России не нужен ядерный удар по Украине. Об этом президент сказал во время своего выступления на «Валдайском форуме» в четверг, 27 октября.

Он отметил, что в ядерном ударе нет смысла — ни политического, ни военного.

Также Владимир Путин высказался по теме приготовления Киевом «грязной бомбы». Президент подчеркнул, что поручил министру обороны Сергею Шойгу созвониться с зарубежными коллегами и предупредить их о провокации.

Также Путин напомнил, что в настоящее время Киев делает все, чтобы заместил следы изготовления «грязной бомбы».