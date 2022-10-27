Путин пояснил, почему принял решение о начале военной спецоперации

Первой крупной причиной было расширение НАТО за счет Украины, а второй — публичный отказ властей Украины выполнять Минские соглашения.

Путин пояснил, почему принял решение о начале военной спецоперации. Об этом он рассказал во время выступления на «Валдайским форуме» в четверг, 27 октября.

Президент Владимир Путин рассказал, что первой крупной причиной было расширение НАТО за счет Украины, а второй — публичный отказ властей Украины выполнять Минские соглашения.

«Для нас это означало, что мы должны что-то делать с Донбассом. Ну, люди восемь лет под обстрелами живут, которые, кстати, продолжаются до сих пор. А что мы могли решить? Признать их независимость. Но признать их независимость и бросить просто на произвол судьбы — это неприемлемо. Мы должны были сделать следующее, что мы и сделали, — включить их в состав Российского государства. Они одни не выживут, это очевидно», — сказал президент.

По словам Путина, после этого Россия должна была проводить спецоперацию, а не ждать пока ее начнет Украина.

Также президент заявил, что Россия и Украина — один народ.