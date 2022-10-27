А что в кино? «Либерея: Охотники за сокровищами», «Грозный папа» и другие новинки

Четверг — традиционный день киноновинок. Афиша РЗН. инфо расскажет о картинах, которые рязанцы увидят на больших экранах уже на этой неделе.
С сегодняшнего дня в кинотеатрах стартуют показы свежих кинопремьер, а в этом месяце новинок кино особенно много. Не стала исключением и эта неделя. Российский фантастический боевик «Либерея: Охотники за сокровищами» режиссера Глеба Орлова затрагивает одну из величайших загадок российской истории — существование легендарной библиотеки Ивана Грозного. Фильм «Грозный папа» также рассказывает об Иване Грозном — на этот раз царь отправляется в будущее в попытке спасти жизнь царевича. Триллер «Я иду искать. Королевская игра» рассказывает о незадачливых грабителях, которые проникают в якобы пустое поместье королевской семьи в надежде сорвать большой куш, однако натыкаются на местных обитателей. Французский фильм «Шрамы Парижа» основан на реальном событии — серии терактов в Париже 13 ноября 2015 года.
Полный обзор новинок кино смотрите на нашем сайте в разделе «Афиша».