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Сколько стоят рязанские новостройки и почему они дорожают
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20 октября 14:21
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18 октября 09:05
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Корреспондент РЗН. инфо изучил, как проходила мобилизац...
17 октября 12:20
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Рязанцам рассказали, как осенью сэкономить на покупке техники
Без техники нашу жизнь сложно представить в современных...
11 октября 11:22
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А что в кино? «Либерея: Охотники за сокровищами», «Грозный папа» и другие новинки
Четверг — традиционный день киноновинок. Афиша РЗН. инфо расскажет о картинах, которые рязанцы увидят на больших экранах уже на этой неделе.

Четверг — традиционный день киноновинок. Афиша РЗН. инфо расскажет о картинах, которые рязанцы увидят на больших экранах уже на этой неделе.

С сегодняшнего дня в кинотеатрах стартуют показы свежих кинопремьер, а в этом месяце новинок кино особенно много. Не стала исключением и эта неделя. Российский фантастический боевик «Либерея: Охотники за сокровищами» режиссера Глеба Орлова затрагивает одну из величайших загадок российской истории — существование легендарной библиотеки Ивана Грозного. Фильм «Грозный папа» также рассказывает об Иване Грозном — на этот раз царь отправляется в будущее в попытке спасти жизнь царевича. Триллер «Я иду искать. Королевская игра» рассказывает о незадачливых грабителях, которые проникают в якобы пустое поместье королевской семьи в надежде сорвать большой куш, однако натыкаются на местных обитателей. Французский фильм «Шрамы Парижа» основан на реальном событии — серии терактов в Париже 13 ноября 2015 года.

Полный обзор новинок кино смотрите на нашем сайте в разделе «Афиша».