ТАСС: российская журналистка Ксения Собчак скрылась от задержания за границей
Она покинула Россию в ночь с 25 на 26 октября: выехала в Литву через Белоруссию.
Российская журналистка Ксения Собчак скрылась от задержания за границей. Об этом пишет
Сообщается, что она покинула Россию в ночь с 25 на 26 октября: выехала в Литву через Белоруссию. Также она купила авиабилеты в Дубай и в Турцию, чтобы запутать оперативников.
«Правоохранители имели постановление следователя о задержании Собчак, но ей удалось скрыться», — сообщил источник ТАСС.
Фото со страницы Ксении Собчак в соцсетях