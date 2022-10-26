ТАСС: российская журналистка Ксения Собчак скрылась от задержания за границей

Она покинула Россию в ночь с 25 на 26 октября: выехала в Литву через Белоруссию.

Российская журналистка Ксения Собчак скрылась от задержания за границей. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах.

Сообщается, что она покинула Россию в ночь с 25 на 26 октября: выехала в Литву через Белоруссию. Также она купила авиабилеты в Дубай и в Турцию, чтобы запутать оперативников.

«Правоохранители имели постановление следователя о задержании Собчак, но ей удалось скрыться», — сообщил источник ТАСС.

Фото со страницы Ксении Собчак в соцсетях