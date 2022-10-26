Рязанские власти закупят 35 новых спецмашин для уборки снега. Об этом
В среду, 26 октября, готовность спецтехники к зимнему сезону проверил замглавы администрации Михаил Ромодин вместе с руководителями управления и дирекции благоустройства города.
Рязанские улицы зимой будут убирать 148 спецмашин: комбинированные дорожные машины, самосвалы, снегопогрузочные машины, подметальные уборочные машины, экскаваторы, автогрейдеры, тракторы и пескоразбрасыватели.
Также при поддержке регионального правительства в Рязань поступят в ближайшее время еще 35 новых спецмашин.
Уточняется, что вывоз снега с автодорог производится с территории площадью 2,5 млн квадратных метров, грейдирование — на площади более 1,5 млн квадратных метров, уборка тротуаров и дорожек — на площади в 268 тысяч квадратных километров.