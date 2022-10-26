Рязанские власти закупят 35 новых спецмашин для уборки снега

Всего зимой рязанские улицы будут убирать 148 спецмашин.

Рязанские власти закупят 35 новых спецмашин для уборки снега. Об этом сообщили на сайте мэрии.

В среду, 26 октября, готовность спецтехники к зимнему сезону проверил замглавы администрации Михаил Ромодин вместе с руководителями управления и дирекции благоустройства города.

Рязанские улицы зимой будут убирать 148 спецмашин: комбинированные дорожные машины, самосвалы, снегопогрузочные машины, подметальные уборочные машины, экскаваторы, автогрейдеры, тракторы и пескоразбрасыватели.

Также при поддержке регионального правительства в Рязань поступят в ближайшее время еще 35 новых спецмашин.

Уточняется, что вывоз снега с автодорог производится с территории площадью 2,5 млн квадратных метров, грейдирование — на площади более 1,5 млн квадратных метров, уборка тротуаров и дорожек — на площади в 268 тысяч квадратных километров.