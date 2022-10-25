В Рязанской области вырастут зарплаты

По словам министра экономического развития Рязанской области Андрея Ворфоломеева, к 2025 году в регионе среднемесячная зарплата увеличится с 45 до 57 тысяч рублей.

В Рязанской области вырастут зарплаты. Об этом во вторник, 25 октября, на заседании областного правительства заявил министр экономического развития Рязанской области Андрей Ворфоломеев.

Министр представил прогноз социально-экономического развития Рязанской области на 2023 год и на плановый период 2024-25 годов. По его словам, к 2025 году в регионе среднемесячная зарплата увеличится с 45 до 57 тысяч рублей.

«Реальная зарплата будет нарастать в среднем в 2,8%.а уровень безработицы достигнет 0,7%", — подчеркнул министр.