Мошенники за два дня похитили с карт рязанцев более 4,5 миллионов рублей

В полиции напомнили рязанцам, что любые действия, касающиеся перевода денег на карте или счете можно осуществлять только в отделении банка.

Мошенники за два дня похитили с карт рязанцев более 4,5 миллионов рублей. Об этом сообщили в пресс-службе регионального УМВД.

Начальник службы участковых уполномоченных полиции УМВД России по Рязанской области подполковник полиции Василий Грищенко рассказал, что в регионе участились случаи телефонного мошенничества.

«Если вам звонит неизвестный и представляется работником службы безопасности банка или сотрудником правоохранительных органов с предложением перевести деньги на „резервный счет“ с целью сохранности сбережений, а также с просьбой продиктовать личные данные или данные банковской карты или назвать код, который придет в смс на телефон — будьте уверены, это мошенники! Немедленно прервите телефонный разговор. Не называйте данные карты и коды подтверждения», — сказал Грищенко.

Подполковник отметил, что мошенники также пользуются приемами психологического давления — звонят якобы от лица родственника, попавшего в ДТП, и убеждают родственника в том, что для отмены уголовного дела требуется крупная сумма денег.

Он напомнил, что любые действия, касающиеся перевода денег на карте или счете можно осуществлять только в отделении банка.