В Рязани депутату облдумы Ачалову вручили несколько повесток

В Рязани депутату облдумы Александру Ачалову вручили повестки о призыве на военную службу в рамках частичной мобилизации. Эту информацию он подтвердил РЗН.инфо.

По словам Ачалова, он получил несколько повесток. О своих дальнейших планах депутат не стал говорить.

Справка

Александру Ачалову 43 года. Он окончил в 2001 году рязанское училище ВДВ по специальности «Командная тактическая воздушно-десантных войск. Военные гусеничные и колесные машины». С 1996 по 2002 год служил в Вооруженных силах Российской Федерации. Офицер запаса.