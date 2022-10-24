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Ученые заявили, что нашли доказательства лабораторного происхождения SARS-CoV-2
Специалисты заявили, что вирус является на «99,9% искусственной, вероятно, манипулированной копией естественного вируса».

Группа немецких ученых заявила, что нашла доказательства лабораторного происхождения SARS-CoV-2. Об этом передает РИА Новости со ссылкой на портал немецкого телеканала n-tv.

Специалисты заявили, что вирус является на «99,9% искусственной, вероятно, манипулированной копией естественного вируса».

Ученые опубликовали доказательства в виде препринта, который еще не прошел процесс научного рецензирования. По словам одного из авторов исследования Валентина Бруттеля, при создании SARS-CoV-2 использовались методы, применяемые отдельными лабораториями для производства синтетических вирусов. Он отметил, что эти методы используются в повседневной работе, но для разработки «совершенно безвредных» препаратов на основе белка для лечения аутоиммунных заболеваний.

Бруттель добавил, что в геноме SARS-CoV-2 обнаружена закономерность, подтверждающая, что вирус создан искусственно.

Ученый пояснил, что вероятность того, что естественная эволюция случайно создала этот паттерн, составляет не более одного к ста.