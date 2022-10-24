Ученые заявили, что нашли доказательства лабораторного происхождения SARS-CoV-2

Группа немецких ученых заявила, что нашла доказательства лабораторного происхождения SARS-CoV-2. Об этом передает РИА Новости со ссылкой на портал немецкого телеканала n-tv.
Специалисты заявили, что вирус является на «99,9% искусственной, вероятно, манипулированной копией естественного вируса».
Ученые опубликовали доказательства в виде препринта, который еще не прошел процесс научного рецензирования. По словам одного из авторов исследования Валентина Бруттеля, при создании SARS-CoV-2 использовались методы, применяемые отдельными лабораториями для производства синтетических вирусов. Он отметил, что эти методы используются в повседневной работе, но для разработки «совершенно безвредных» препаратов на основе белка для лечения аутоиммунных заболеваний.
Бруттель добавил, что в геноме SARS-CoV-2 обнаружена закономерность, подтверждающая, что вирус создан искусственно.
Ученый пояснил, что вероятность того, что естественная эволюция случайно создала этот паттерн, составляет не более одного к ста.