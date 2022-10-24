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Рестораны KFC будут работать в России под новым брендом
Покупатель должен будет ребрендировать все рестораны сети KFC, включая заведения, работающие по франшизе.

Американская Yum! Brands 24 октября подписала договор купли-продажи 70 собственных ресторанов сети KFC с ижевским франчайзи — ООО «Смарт сервис ЛТД». Об этом пишет «Коммерсант».

По словам источника издания, покупатель должен будет ребрендировать все рестораны сети KFC, включая заведения, работающие по франшизе.

Отмечается, что ООО «Ям Ресторантс Раша» 1 сентября зарегистрировала права на бренд Rostic’s. По словам источника «Коммарсанта», новый покупатель начнет менять вывески KFC на Rostic’s в начале следующего года.

Отмечается, что не все действующие франчайзи могут продолжить работу работу под брендом Rostic’s, поскольку у KFC много небольших партнеров.

По словам гендиректоа «Infoline-Аналитики» Михаила Бурмистрова, сумма сделки могла составить до 1,3 млрд рублей.