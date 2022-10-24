Рестораны KFC будут работать в России под новым брендом

Покупатель должен будет ребрендировать все рестораны сети KFC, включая заведения, работающие по франшизе.

Американская Yum! Brands 24 октября подписала договор купли-продажи 70 собственных ресторанов сети KFC с ижевским франчайзи — ООО «Смарт сервис ЛТД». Об этом пишет « Коммерсант ».

По словам источника издания, покупатель должен будет ребрендировать все рестораны сети KFC, включая заведения, работающие по франшизе.

Отмечается, что ООО «Ям Ресторантс Раша» 1 сентября зарегистрировала права на бренд Rostic’s. По словам источника «Коммарсанта», новый покупатель начнет менять вывески KFC на Rostic’s в начале следующего года.

Отмечается, что не все действующие франчайзи могут продолжить работу работу под брендом Rostic’s, поскольку у KFC много небольших партнеров.

По словам гендиректоа «Infoline-Аналитики» Михаила Бурмистрова, сумма сделки могла составить до 1,3 млрд рублей.