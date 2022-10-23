Военкор Семен Пегов получил ранение стопы под Донецком

Военный корреспондент Семен Пегов наступил на мину «Лепесток» под Донецком. Об этом в воскресенье, 23 октября, сообщил в Telegram-канале военный корреспондент Евгений Поддубный.

Военный корреспондент Семен Пегов наступил на мину «Лепесток» под Донецком. Об этом в воскресенье, 23 октября, сообщил в Telegram-канале военный корреспондент Евгений Поддубный.

По словам врачей, журналист получил рваные раны правой стопы и открытый перелом I-II пальцев. Угрозы его жизни нет.

«Ранение ноги. Пегов счастливчик — ходить будет на своих», — написал Поддубный.

Семен Пегов — создатель проекта WarGonzo. Ранее работал корреспондентом на «Абаза ТВ» в абхазском Сухуме.