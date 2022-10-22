При обстреле белгородского города Шебекино ранило пять мирных жителей

При обстреле города Шебекино оказались ранены пять мирных жителей. Об этом в субботу, 21 октября, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

При обстреле города Шебекино оказались ранены пять мирных жителей. Об этом в субботу, 21 октября, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

По предварительным данным, люди пострадали из-за обстрела со стороны Украины.

«Выезжая из села, увидел дым в районе Шебекино. Сразу же получил информацию, что идет обстрел города Шебекино. Пострадали гражданские объекты. По предварительным данным, пять мирных жителей ранены. Вся необходимая медицинская помощь будет оказана», — написал Гладков в своем Telegram-канале.

Фото и видео последствий опубликовали в соцсетях. После удара начался пожар в торговом центре.