В полиции подтвердили смерть водителя в массовом ДТП в Рыбновском районе
На трассе М5 «Урал» столкнулись три грузовика и две легковушки.
В пресс-службе регионального управления МВД рассказали подробности смертельной аварии в Рыбновском районе.
ДТП произошло в пятницу, 21 октября, в 12:30. На трассе М5 «Урал» столкнулись три грузовика — Scania, Volvo и «КамАЗ», а также две легковые машины — Renault Duster и Skoda.
В аварии погиб водитель Renault.
Проводится проверка, обстоятельства происшествия устанавливаются.
Ранее фото и видео с места ДТП опубликовали очевидцы.