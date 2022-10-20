В Совфеде предложили вернуться к двухлетней службе в армии

В пользу этой идеи назвали сложность военной техники, с которой нельзя научиться быстро обращаться и увеличение численности армии в два раза.

В России стоит вернуться о возвращении к двухгодичной срочной службе в армии. Об этом сообщил « Парламентской газете » первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров. Он отметил, что ранее, когда служба в армии длилась два года, первый год был учебным, а затем служивших «обкатывали в войсках».

«А военнослужащий второго года уже был готовый боец. Наверное, все-таки имеет смысл, имея такую огромную территорию, подумать, а не нужно ли нам возвращаться к двухгодичной службе в армии», — сказал Джабаров в пресс-центре «Парламентской газеты».

В пользу этой идеи он назвал сложность военной техники, с которой нельзя научиться быстро обращаться и увеличение численности армии в два раза."Наверное, если бы армия была такая укомплектованная, мы даже бы обошлись без частичной мобилизации. Но это задача президента", — сказал политик.