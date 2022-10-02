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Мобилизованным объяснили, как будут действовать кредитные каникулы
Мобилизованным россиянам рассказали, как оформить кредитные каникулы. На них имеют право участники специальной военной операции на Украине, а также члены их семей по взятым ими ранее кредитам и займам. Правила разъяснили в воскресенье, 2 октября, на портале «Объясняем.рф».

Мобилизованным россиянам рассказали, как оформить кредитные каникулы. На них имеют право участники специальной военной операции на Украине, а также члены их семей по взятым ими ранее кредитам и займам. Правила разъяснили в воскресенье, 2 октября, на портале «Объясняем.рф».

Правом на кредитные каникулы обладают мобилизованные, контрактники в Вооруженных силах и в войсках Национальной гвардии, сотрудники спасательных воинских формирований МЧС, военной прокуратуры и других органов, указанных в п. 6 ст. 1 Федерального закона № 61-ФЗ «Об обороне», пограничники, обеспечивающие проведение спецоперации, добровольцы.

Во время кредитных каникул приостанавливаются платежи по кредиту или займу. Кредитная организация не имеет права отказать, если заемщик действует по закону.

Для этого надо подать соответствующее заявление. Каникулы распространяются на все потребкредиты и займы, включая ипотеку и кредитные карты, взятые до мобилизации или начала участия в спецоперации. Размер и их количество не имеют значения.

Кредитные каникулы длятся на период службы по мобилизации, контракту или на период участия в СВО плюс 30 дней. Их можно продлить, если заемщик находится в стационаре на лечении от ранений, травм, контузий или заболеваний, полученных во время спецоперации.

Выйти из кредитных каникул можно в любое время, уведомив об этом кредитора. Допускается не прерывать кредитные каникулы и вносить посильные платежи — после окончания каникул начислят меньше процентов.