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В WhatsApp пользователи смогут пересылать файлы с сохранением подписи к ним
Новая функция разрешит пользователям при пересылке в другие чаты изображений, видео, GIF и документов сохранять подпись к ним. Если примечание будет не нужно, пользователь сможет отменить его с помощью отдельной кнопки.

В WhatsApp пользователи смогут пересылать файлы с сохранением подписи к ним. Об этом сообщил WABetaInfo со ссылкой на компанию.

Новая функция разрешит пользователям при пересылке в другие чаты изображений, видео, GIF и документов сохранять подпись к ним. Если примечание будет не нужно, пользователь сможет отменить его с помощью отдельной кнопки.

«Возможность перенаправлять медиа с подписью находится в разработке и будет доступна для бета-тестеров в будущем обновлении», — добавили в издании.