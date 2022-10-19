Володин: более 9500 мобилизованных многодетных отцов отозвали из воинских частей

По словам спикера Госдумы Вячеслава Володина, более 9500 отцов отозваны из воинских частей и возращены в семьи.

В России многодетных отцов освободили от частичной мобилизации. Об этом в среду, 19 октября, сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин в своем Telegram-канале.

Речь идет о мужчинах, у которых на попечении три и более детей. По словам Володина, в Госдуму и Минобороны поступало много обращений от семей мобилизованных многодетных отцов. Этот же вопрос обсудили с ведомством.

«Ответ однозначный: отцы трех и более детей должны быть освобождены от мобилизации. На сегодняшний день отменены решения о призыве в отношении более 9500 отцов. Они отозваны из воинских частей и возвращены к семьям», — заявил Володин.

Он также добавил, что призывным комиссиям необходимо руководствоваться директивами Минобороны и Генштаба, перед тем, как призывать граждан.