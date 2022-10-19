В ДТП с автобусом в центре Рязани пострадала 71-летняя женщина

В ДТП с автобусом в центре Рязани пострадала 71-летняя женщина. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.

Авария произошла во вторник, 18 октября, примерно в 20:00 около дома № 3 по улице Циолковского. Chevrolet Aveo, за рулем которого был 21-летний водитель, сбил 71-летнюю женщину на пешеходном переходе. После этого он столкнулся с автобусом «ЛиАЗ», которым управлял 45-летний рязанец.

В ДТП пострадала пешеход, она обращалась за медпомощью.

Проводится проверка.