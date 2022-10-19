Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Срд, 19
Чтв, 20
Птн, 21
ЦБ USD 61.7 -0.06 19/10
ЦБ EUR 60.53 -0.03 19/10
Нал. USD 64.01 / 64.59 19/10 13:20
Нал. EUR 63.01 / 63.45 19/10 13:20
Новости
Мобилизация
Публикации
В Рязанской области открыли современный центр Ростсельмаш
14 октября под Рязанью, на трассе М5 рядом с поселком Т...
Вчера 09:05
1 185
Как раньше проходила мобилизация в Рязани
Корреспондент РЗН. инфо изучил, как проходила мобилизац...
17 октября 12:20
3 069
Рязанцам рассказали, как осенью сэкономить на покупке техники
Без техники нашу жизнь сложно представить в современных...
11 октября 11:22
6 773
Советы психологов: как рязанцам справиться с паникой и апатией
Непрекращающийся поток новостей о частичной мобилизации...
7 октября 12:31
10 284
Все публикации →
Бизнес
АфишаNew
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Пра как дауншифтинг
ИТОГИ ГОДА 2021
Новое
Вокруг Рязани: прогулки на лошадях
Вокруг Рязани: Бездорожье
Улицы Рязани
Четыре века главной площади Рязани
Все спецпроекты →
В ДТП с автобусом в центре Рязани пострадала 71-летняя женщина

В ДТП с автобусом в центре Рязани пострадала 71-летняя женщина. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.

Авария произошла во вторник, 18 октября, примерно в 20:00 около дома № 3 по улице Циолковского. Chevrolet Aveo, за рулем которого был 21-летний водитель, сбил 71-летнюю женщину на пешеходном переходе. После этого он столкнулся с автобусом «ЛиАЗ», которым управлял 45-летний рязанец.

В ДТП пострадала пешеход, она обращалась за медпомощью.

Проводится проверка.