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Выросло число погибших после падения самолета в Ейске

Число погибших после пожара в доме из-за падения самолета в Ейске увеличилось до 14. Об этом передает РИА Новости со ссылкой на ГО и Ч. С. Краснодарского края.

Как сообщил Telegram-канал «112», тело мужчины нашли во время разбора завалов. Он проживал в квартире на втором этаже.

В понедельник, 17 октября, в жилой дом в Ейске врезался военный самолет Су-34. Он выполнял учебно-тренировочный полет. Пилоты воздушного судна успели катапультироваться. Они рассказали, что во время набора высоты у самолета загорелся двигатель. После столкновения загорелась многоэтажка.