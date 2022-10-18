Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Втр, 18
13°
Срд, 19
11°
Чтв, 20
ЦБ USD 61.7 -0.06 19/10
ЦБ EUR 60.53 -0.03 19/10
Нал. USD 64.11 / 64.57 18/10 16:40
Нал. EUR 63.01 / 63.36 18/10 14:05
Новости
Мобилизация
Публикации
В Рязанской области открыли современный центр Ростсельмаш
14 октября под Рязанью, на трассе М5 рядом с поселком Т...
8 часов назад
430
Как раньше проходила мобилизация в Рязани
Корреспондент РЗН. инфо изучил, как проходила мобилизац...
Вчера 12:20
2 113
Рязанцам рассказали, как осенью сэкономить на покупке техники
Без техники нашу жизнь сложно представить в современных...
11 октября 11:22
6 076
Советы психологов: как рязанцам справиться с паникой и апатией
Непрекращающийся поток новостей о частичной мобилизации...
7 октября 12:31
9 532
Все публикации →
Бизнес
АфишаNew
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Пра как дауншифтинг
ИТОГИ ГОДА 2021
Новое
Вокруг Рязани: прогулки на лошадях
Вокруг Рязани: Бездорожье
Улицы Рязани
Четыре века главной площади Рязани
Все спецпроекты →
В рязанском онкодиспансере запустили проект «Выходной здоровья»
В ближайшую субботу, 22 октября, врачи-онкологи проведут прием женщин на обследование молочной железы и профилактики злокачественного новообразования.

В рязанском онкодиспансере запустили новый проект «Выходной здоровья». Об этом сообщила пресс-служба регионального минздрава.

В онкологическом диспансере каждые выходные будут проводить бесплатные обследование на выявление онкологических болезней на ранних стадиях.

Первое обследование пройдет в субботу, 22 октября. Врачи-онкологи проведут прием женщин на обследование молочной железы и профилактики злокачественного новообразования. Прием будет проходить с 9.00 до 14.00.

Специалисты проконсультируют и при необходимости назначат дополнительные обследования: УЗИ молочной железы или маммографию. Прием проводится бесплатно и строго по предварительной записи по телефону +7 (920) 961-94-41 с 9.00 до 15.00 ежедневно. В сообщении необходимо указать ФИО, СНИЛС и обратный контакт. Количество мест ограничено до 40 человек.

Акция «Выходной здоровья» будет проводиться регулярно.