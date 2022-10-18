В рязанском онкодиспансере запустили проект «Выходной здоровья»

В ближайшую субботу, 22 октября, врачи-онкологи проведут прием женщин на обследование молочной железы и профилактики злокачественного новообразования.

В рязанском онкодиспансере запустили новый проект «Выходной здоровья». Об этом сообщила пресс-служба регионального минздрава.

В онкологическом диспансере каждые выходные будут проводить бесплатные обследование на выявление онкологических болезней на ранних стадиях.

Первое обследование пройдет в субботу, 22 октября. Врачи-онкологи проведут прием женщин на обследование молочной железы и профилактики злокачественного новообразования. Прием будет проходить с 9.00 до 14.00.

Специалисты проконсультируют и при необходимости назначат дополнительные обследования: УЗИ молочной железы или маммографию. Прием проводится бесплатно и строго по предварительной записи по телефону +7 (920) 961-94-41 с 9.00 до 15.00 ежедневно. В сообщении необходимо указать ФИО, СНИЛС и обратный контакт. Количество мест ограничено до 40 человек.

Акция «Выходной здоровья» будет проводиться регулярно.