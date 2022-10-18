В рязанском онкодиспансере запустили проект «Выходной здоровья»

В рязанском онкодиспансере запустили новый проект «Выходной здоровья». Об этом
В онкологическом диспансере каждые выходные будут проводить бесплатные обследование на выявление онкологических болезней на ранних стадиях.
Первое обследование пройдет в субботу, 22 октября. Врачи-онкологи проведут прием женщин на обследование молочной железы и профилактики злокачественного новообразования. Прием будет проходить с 9.00 до 14.00.
Специалисты проконсультируют и при необходимости назначат дополнительные обследования: УЗИ молочной железы или маммографию. Прием проводится бесплатно и строго по предварительной записи по телефону
Акция «Выходной здоровья» будет проводиться регулярно.