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В Рязани открыли конкурс на главврача станции скорой помощи

В Рязани открыли конкурс на главврача станции скорой помощи. Об этом пишет «Новая газета» со ссылкой на источник.

Отмечается, что руководитель учреждения Игорь Задоя не будет работать на прежних условиях. Его контракт истек 10 октября, но региональный минздрав не стал продлять его.

«Вместо этого заключил с главврачом контракт всего на год — с возможностью расторжения в любой момент в одностороннем порядке», — говорится в сообщении.

По информации «Новой газеты», уже поступила одна заявка на конкурс.

Фото с сайта рязанской ГССМП