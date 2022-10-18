В Рязани открыли конкурс на главврача станции скорой помощи
В Рязани открыли конкурс на главврача станции скорой помощи. Об этом пишет «
Отмечается, что руководитель учреждения Игорь Задоя не будет работать на прежних условиях. Его контракт истек 10 октября, но региональный минздрав не стал продлять его.
«Вместо этого заключил с главврачом контракт всего на год — с возможностью расторжения в любой момент в одностороннем порядке», — говорится в сообщении.
По информации «Новой газеты», уже поступила одна заявка на конкурс.
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