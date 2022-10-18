Суд оставил без изменений приговор «елатомскому стрелку»

Приговор «елатомскому стрелку» Антону Франчикову вступил в законную силу. Об этом сообщается на сайте рязанского областного суда.

Ранее защита Франчикова подавала апелляционную жалобу на приговор. Но дело постоянно переносили для подготовки последнего слова.

Напомним, Франчикова осудили за массовое убийство, произошедшее 4 апреля 2020 года. В тот день он находился в собственной квартире в Елатьме. Под его окнами кричала группа местных жителей. Он сделал им грубое замечание. Пять человек, среди которых была супружеская пара, зашли в подъезд дома.

Мужчина вышел из квартиры и четыре раза выстрелил из охотничьего карабина. Трех мужчин он убил, одного ранил. Супружеская пара пыталась убежать, однако Франчиков застрелил их на крыльце подъезда.