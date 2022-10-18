Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Втр, 18
13°
Срд, 19
11°
Чтв, 20
ЦБ USD 61.76 -1.3 18/10
ЦБ EUR 60.56 -1.91 18/10
Нал. USD 64.03 / 64.71 18/10 11:45
Нал. EUR 62.49 / 63.64 18/10 11:45
Новости
Мобилизация
Публикации
В Рязанской области открыли современный центр Ростсельмаш
14 октября под Рязанью, на трассе М5 рядом с поселком Т...
3 часа назад
253
Как раньше проходила мобилизация в Рязани
Корреспондент РЗН. инфо изучил, как проходила мобилизац...
Вчера 12:20
1 847
Рязанцам рассказали, как осенью сэкономить на покупке техники
Без техники нашу жизнь сложно представить в современных...
11 октября 11:22
5 922
Советы психологов: как рязанцам справиться с паникой и апатией
Непрекращающийся поток новостей о частичной мобилизации...
7 октября 12:31
9 375
Все публикации →
Бизнес
АфишаNew
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Пра как дауншифтинг
ИТОГИ ГОДА 2021
Новое
Вокруг Рязани: прогулки на лошадях
Вокруг Рязани: Бездорожье
Улицы Рязани
Четыре века главной площади Рязани
Все спецпроекты →
При падении Су-34 в Ейске погибли 13 человек

Число погибших при падении Су-34 на жилой дом в Ейске выросло до 13 человек. Об этом во вторник, 18 октября, сообщил Telegram-канал Baza со ссылкой на пресс-службу МЧС.

Еще 19 человек ранены, среди них трое детей и две — беременных.

В ведомстве также уточнили, что разбор завалов завершен.

Напомним, в понедельник, 17 октября, в жилой дом в Ейске врезался военный самолет Су-34. Он выполнял учебно-тренировочный полет. Пилоты воздушного судна успели катапультироваться. Они рассказали, что во время набора высоты у самолета загорелся двигатель. После столкновения 15 квартир в многоэтажке загорелись.