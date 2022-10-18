При падении Су-34 в Ейске погибли 13 человек

Число погибших при падении Су-34 на жилой дом в Ейске выросло до 13 человек. Об этом во вторник, 18 октября, сообщил Telegram-канал Baza со ссылкой на пресс-службу МЧС.

Еще 19 человек ранены, среди них трое детей и две — беременных.

В ведомстве также уточнили, что разбор завалов завершен.

Напомним, в понедельник, 17 октября, в жилой дом в Ейске врезался военный самолет Су-34. Он выполнял учебно-тренировочный полет. Пилоты воздушного судна успели катапультироваться. Они рассказали, что во время набора высоты у самолета загорелся двигатель. После столкновения 15 квартир в многоэтажке загорелись.